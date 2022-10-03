Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил Илону Маску на его предложение мирного плана по урегулированию конфликта в Украине.

Подоляк отреагировал на публикацию миллиардера в Твиттере.

Есть мирный план получше.

1. Украина освобождает свои территории. В том числе аннексированный Крым.

2. Россия подвергается демилитаризации и обязательной денуклеаризации, чтобы больше не угрожать другим.

3. Военные преступники проходят через международный трибунал", – написал Подоляк.

Ранее "Страна" приводила предложение Маска.

Между тем война в Украине продолжается уже 222-й день. "Страна" следит за происходящим 3 октября в обновляемом материале.

Об итогах 221-го дня подробнее читайте по ссылке. ВСУ освободили Лиман в Донецкой области и теперь идут в Кременную. На юге ВСУ тоже активно наступают. В сети появилось видео украинского военного в селе Золотая Балка на севере Херсонской области.

В России тем временем Конституционный суд одобрил т.н. "договора о присоединении к России" "ДНР", "ЛНР" и оккупированных частей Херсонской и Запорожской области.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.