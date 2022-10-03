В понедельник, 3 октября, в Украине идет уже 222-й день с начала полномасштабного вторжения РФ.

Вчера стало известно, что ВСУ освободили Лиман в Донецкой области.

А в России после аннексии собираются интегрировать захваченные украинские территории в течение трех лет. По крайней мере, об этом говорится в тексте постановления конституционного суда РФ.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

3 октября

08.05 В Донецкой области за минувшие сутки от действий РФ погиб 1 мирный житель в Бахмуте. Еще 8 человек получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

07.56 Сегодня в Буче состоится прощание с погибшим летчиком Михаилом Матюшенко, который возглавлял "Призраком Киева".

Об этом сообщил мэр Бучи.

Михаил Матюшенко погиб 26 июня, не вернулся после вылета в Черном море. Его тело нашли спустя месяцы.

Прощание состоится 3 октября в 14 часов, на Аллее Героев в Буче – на кладбище по улице Депутатской, 1.

Михаил Матюшенко

07.52 Стали известны подробности утреннего обстрела Запорожья.

Их сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Было выпущено около десяти ракет С300. В Запорожье разрушениям подверглись объекты инфраструктуры. В частности, реабилитационный центр, где учились дети с особыми потребностями. Пока известно об одном пострадавшем, он госпитализирован.

В результате атак по селам вблизи города, пострадавших нет. По предварительной информации, ракеты упали вне населенных пунктов.

07.45 Дым после взрывов в Днепре.

07.37 Почти по всей Украине воздушная тревога, кроме Крыма.

07.35 Пишут о взрывах в Днепре.

07.15 В Минреинтеграции обнародовали инструкцию, как отправить посылку на освобожденные территории своим родным.

Для этого советуют обратиться в волонтерскую организацию. Там сформируют гуманитарную помощь для родных или передадут посылку из рук в руки.

Позвонить в волонтерский центр Help people можно по номеру: (068) 501-69-66.

Оставить заявку на отправку адресной гуманитарной помощи можно также через горячую линию Минреинтеграции по номерам: 1548 и (096) 078-84-33. Заявку передадут волонтерам. Телефоны горячей линии работают круглосуточно.

07.05 Генштаб ВСУ опубликовал оперативную сводку на утро 3 октября.

Главное из нее:

1. Обстрелы. За минувшие сутки армия РФ нанесла 11 ракетных и 10 авиаударов и более 65 обстрелов из РСЗО. От вражеских ударов пострадали более 35 населенных пунктов. Среди них - Славянск, Краматорск, Бахмут, Марьинка, Кривой Рог, Запорожье и Николаев.

2. Потери РФ. Подтверждено поражение личного состава и военной техники противника в Запорожской области за предыдущие дни - более двадцати единиц вооружения и военной техники, один зенитный ракетный комплекс С-300. В общей сложности, более двухсот пятидесяти военных РФ получили ранения.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла семь ударов. Подтверждено поражение пункта управления, пяти мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также зенитный ракетный комплекс противника. Кроме того, ПВО сбили один вертолет Ка-52, один штурмовик Су-25 и восемь беспилотников.

06.37 Практически всю ночь и утром в Николаевской области звучит воздушная тревога.

06.15 В сети появилось видео взрывов в Запорожье. На фоне воздушной тревоги видны сполохи.

06.00 В результате обстрела Запорожья есть пострадавшие.

Об этом сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев.

"Предварительно, в результате вражеских обстрелов разрушения испытала инфраструктура города. К сожалению, есть пострадавшие. Работают службы", – написал он в телеграм-канале.

05.00 Рано утром Запорожье подверглось ракетному обстрелу РФ. Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Александр Старух.