Переходный период для интеграции с Россией "новых субъектов" ("ДНР", "ЛНР", Херсонской и Запорожской областей) действует со дня принятия до 1 января 2026 года.

Об этом говорится в тексте постановлений КС РФ, опубликованных на сайте суда.

"До 1 января 2026 года действует переходный период, в течение которого урегулируются вопросы интеграции "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областей в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы Российской Федерации, в систему органов государственной власти Российской Федерации, а также вопросы исполнения воинской обязанности и несения военной службы на территории субъектов", — говорится в тексте постановлений.

Напомним, сегодня Конституционный суд РФ одобрил "договоры" о принятии в состав России новых субъектов ("ДНР", "ЛНР", Херсонской и Запорожской областей).

Недавно в Кремле заявили, что Москва будет расценивать удары Украины по территориям, которые собирается сегодня аннексировать Россия, "как акт агрессии в отношении РФ и никак иначе". В пятницу, 30 сентября, в Кремле прошла церемония подписания "договоров" о вступлении в состав России "новых территорий".

После чего многие страны осудили аннексию Россией оккупированных территорий Украины. Так, например, председатель Совета Европы Шарль Мишель заявил о том, что лидеры стран-членов ЕС осуждают незаконную аннексию Россией территорий Украины.

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