США и Албания вынесли на голосование в Совета Безопасности ООН проект резолюции с осуждением "референдумов" на Донбассе (в "ДНР" и "ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях и аннексии этих территорий Россией.

Россия наложила вето на проект резолюции. Воздержались от голосования в Совбезе ООН по осуждению аннексии сразу четыре страны: Китай, Бразилия, Индия и Габон.

В поддержку резолюции проголосовали десять стран: Албания, Великобритания, Гана, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, США и Франция.

В тексте резолюции осуждалась "организация Россией незаконных так называемых референдумов в регионах в пределах международно признанных границ Украины". В документе говорилось, что "референдумы" "не имеют юридической силы".

Также он содержал призыв к России "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ".

Между тем советник главы МВД Вадим Денисенко сообщил, что аннексия президентом РФ Владимиром Путиным захваченных украинских регионов ничего не меняет для Украины в войне.

А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва после аннексии территорий Украины будет считать удары по ним агрессией против РФ.