Франция решительно осудила незаконную аннексию территорий Украины правительством России
Франция решительно осуждает действия России по аннексии Украины.
Об этом заявил президент Эмманюэль Макрон в своем Твиттер.
Макрон также выразил свою всяческую поддержку Украине и ее сувернитету.
Напомним, ранее мы писали, что страны G7 не признают аннексию украинских территорий Россией.
Война в Украине продолжается уже 219-й день. "Страна" следит за происходящим 30 сентября в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги 218-го дня войны. Судя по официальным сводкам, продолжается война дронов. Атаки российской армии отражены в Донецкой и в Херсонской области.
Одна из главных тем сегодня - объявление в РФ аннексии захваченных украинских территорий после псевдореферендумов. Речь идет о Луганской, Херсонской, части Донецкой и Запорожской области. Ожидается, что Путин объявит об этом сегодня. Вчера он подписал соответствующий указ.
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