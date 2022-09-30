Страны "Большой семерки" не признают аннексию украинских территорий Россией и объявляют о поддержке санкций, вводимых Вашингтоном.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает CNN.

"США делают четкое предупреждение, поддержанное лидерами G7: мы будем привлекать к ответственности любое физическое лицо, организацию или страну, которые оказывают политическую или экономическую поддержку незаконным попыткам России изменить статус территории Украины", – сказал Блинкен.

Напомним, ранее Байден осудил заявление РФ об аннексии регионов Украины и пообещал помощь Киеву в возврате всех территорий.

Война в Украине продолжается уже 219-й день. "Страна" следит за происходящим 30 сентября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 218-го дня войны. Судя по официальным сводкам, продолжается война дронов. Атаки российской армии отражены в Донецкой и в Херсонской области.

Одна из главных тем сегодня - объявление в РФ аннексии захваченных украинских территорий после псевдореферендумов. Речь идет о Луганской, Херсонской, части Донецкой и Запорожской области. Ожидается, что Путин объявит об этом сегодня. Вчера он подписал соответствующий указ.

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