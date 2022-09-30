Зеленский записал новое видеообращение. Скриншот видео

Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в пятницу, 30 сентября.

Главное из заявлений президента:

  1. Пообещал, что все сегодняшние решения СНБО и Ставки будут выполнены, включая заявку на вступление в НАТО.
  2. Сказал, что готов вести переговоры о мире, но с другим президентом России.
  3. Сообщил, что санкции принимаются Украиной для того, чтобы устранить влияние РФ в Украине и повлиять на ситуацию в России. Они вводятся против нескольких тысяч человек.
  4. Назвал присоединение украинских территорий к РФ "фарсом". Поблагодарил Байдена и других партнеров, которые осудили это решение Кремля.
  5. Сказал о "существенных результатах" на востоке, упомянув Лиман.
  6. Рассказал об ударе по колонне гражданских под Запорожьем, где погибло 30 человек.

Ранее мы писали, что 30 сентября Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО.

Также "Страна" подробно рассказывала, что и зачем сказал президент РФ Владимир Путин во время речи по аннексии.

Война в Украине продолжается уже 219-й день. "Страна" следит за происходящим 30 сентября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 218-го дня войны. Судя по официальным сводкам, продолжается война дронов. Атаки российской армии отражены в Донецкой и в Херсонской области.

Одна из главных тем сегодня - объявление в РФ аннексии захваченных украинских территорий после псевдореферендумов. Речь идет о Луганской, Херсонской, части Донецкой и Запорожской области. Ожидается, что Путин объявит об этом сегодня. Вчера он подписал соответствующий указ.

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