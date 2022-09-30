Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в пятницу, 30 сентября.

Главное из заявлений президента:

Пообещал, что все сегодняшние решения СНБО и Ставки будут выполнены, включая заявку на вступление в НАТО. Сказал, что готов вести переговоры о мире, но с другим президентом России. Сообщил, что санкции принимаются Украиной для того, чтобы устранить влияние РФ в Украине и повлиять на ситуацию в России. Они вводятся против нескольких тысяч человек. Назвал присоединение украинских территорий к РФ "фарсом". Поблагодарил Байдена и других партнеров, которые осудили это решение Кремля. Сказал о "существенных результатах" на востоке, упомянув Лиман. Рассказал об ударе по колонне гражданских под Запорожьем, где погибло 30 человек.

Ранее мы писали, что 30 сентября Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО.

Также "Страна" подробно рассказывала, что и зачем сказал президент РФ Владимир Путин во время речи по аннексии.

Война в Украине продолжается уже 219-й день. "Страна" следит за происходящим 30 сентября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 218-го дня войны. Судя по официальным сводкам, продолжается война дронов. Атаки российской армии отражены в Донецкой и в Херсонской области.

Одна из главных тем сегодня - объявление в РФ аннексии захваченных украинских территорий после псевдореферендумов. Речь идет о Луганской, Херсонской, части Донецкой и Запорожской области. Ожидается, что Путин объявит об этом сегодня. Вчера он подписал соответствующий указ.

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