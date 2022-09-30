В Москве на Красной площади проходит митинг-концерт в честь аннексии захваченных украинских территорий.

Со сцены звучат песни из советских кинофильмов военной тематики. Под сценой стоит большая толпа с флагами России.

Наряду с исполнителями песен с речью о конце старого мира и о "священной войне" выступил киноактёр Иван Охлобыстин.

"Бойся, старый мир, лишенный истинной красоты, истинной веры, истиной мудрости, управляемый извращенцами, безумцами и сатанистами! Мы идём! Гойда!" - прокричал со сцены Охлобыстин.

Ранее "Страна" разбирала, что и зачем сказал президент РФ Владимир Путин во время речи об аннексии украинских территорий.

Между тем война в Украине продолжается уже 219-й день. "Страна" следит за происходящим 30 сентября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 218-го дня войны. Судя по официальным сводкам, продолжается война дронов. Атаки российской армии отражены в Донецкой и в Херсонской области.

Одна из главных тем сегодня - объявление в РФ аннексии захваченных украинских территорий после псевдореферендумов. Речь идет о Луганской, Херсонской, части Донецкой и Запорожской области. Ожидается, что Путин объявит об этом сегодня. Вчера он подписал соответствующий указ.

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