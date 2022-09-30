Сегодня в Москве сделали несколько заявлений назначенные Россией "руководители" захваченных регионов Украины.

Так, "глава администрации" Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что из аннексированных территорий РФ создаст новый федеральный округ. По его словам, название округа ещё обсуждается.

К слову, на днях озвучивалась неофициальная информация о том, что будет создан Крымский округ, а возглавить его может бывший гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Кроме того, "глава администрации" Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Херсонская область вошла в состав РФ вместе с оккупированными населенными пунктами Николаевской области.

"Глава" Энергодара Александр Волга сказал об ожиданиях, что после присоединения к России процесс перехода Запорожской АЭС под управление "Росатома" ускорится.

Ранее "Страна" писала, что и зачем сказал Владимир Путин во время речи об аннексии украинских территорий.

Мы также приводили слова Дмитрия Пескова о том, что Москва после аннексии территорий Украины будет считать удары по ним агрессией против РФ.