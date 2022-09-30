Президент России Владимир Путин прибыл на митинг-концерт в поддержку аннексии украинских территорий, который проходит на Красной площади в Москве. Глава Кремля выступил на митинге с речью.

Путин назвал сегодняшний день, когда были подписаны документы о вхождении "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областей в состав РФ, днём правды и справедливости.

"Сегодня у нас особый, торжественный и без всякого преувеличения исторический день — день правды и справедливости", - заявил он.

По его словам, Россия сделает все возможное, чтобы поддержать новые территории и обеспечить их безопасность.

"Мы сделаем все, чтобы подержать наших братьев и сестер и в Запорожье, и в Херсоне, и в Донецке, и в Луганске. Мы будем делать все для того, чтобы обеспечивать безопасность, повышать уровень безопасности на этих территориях и для этих людей", – сказал глава соседнего государства. Также он пообещал восстановить экономику и инфраструктуру на аннексированных территориях.

"Добро пожаловать домой", – добавил президент РФ в адрес украинских территорий.

Затем вместе с площадью Путин прокричал троекратное "ура" солдатам, которые воюют в Украине.

Ранее "Страна" рассказывала, что еще происходило на митинге в Москве.

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