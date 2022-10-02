Конституционный суд РФ одобрил "договоры" о принятии в состав России новых субъектов ("ДНР", "ЛНР", Херсонской и Запорожской областей).

Об этом сообщают российские СМИ.

На проверку в КС указы президента России о "принятии в состав РФ новых субъектов" поступили в пятницу. Таким образом, они были рассмотрены менее чем за двое суток.

Уже завтра Госдума проголосует законопроект о ратификации этих "договоров", а также проект конституционного закона о "принятии новых субъектов в состав России" с определением статуса, наименования и границ.

А послезавтра, 4 октября, оба "документа" должны быть утверждены Советом Федерации, в результате чего вносятся изменения в первую часть 65 статьи Конституции, где перечислены все субъекты России.

Ранее председатель Совета Европы Шарль Мишель заявил о том, что лидеры стран-членов ЕС осуждают незаконную аннексию Россией территорий Украины.

Кроме того, мы сообщали, что страны "Большой семерки" также не признают аннексию украинских территорий Россией и объявляют о поддержке санкций, вводимых Вашингтоном.

Война в Украине продолжается уже 221-й день. "Страна" следит за происходящим 2 октября в обновляемом материале.

Результаты битвы за Лиман, Кадыров требует ядерного удара, Украина не входит в НАТО — в итогах 220-го дня.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.