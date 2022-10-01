Турция не признает аннексию Россией новых украинских территорий, о которой президент РФ Владимир Путин объявил накануне. Турецкие власти назвали это решение "грубым нарушением установленных принципов международного права".

Об этом сообщает турецкий МИД.

"Турция не признала аннексию Крыма Россией на нелегитимном референдуме, проведенном в 2014 году, и каждый раз подчеркивала свою твердую поддержку территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины. В соответствии с этой позицией, которую мы заняли в 2014 году, мы отвергаем решение России аннексировать Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области Украины", - говорится в заявлении.

Турция еще раз заявила, что выступает за переговорный вариант решения конфликта.

Ранее решительно осудила действия России по аннексии Украины и Франция. Эммануэль Макрон выразил свою всяческую поддержку Украине и ее сувернитету.

Помимо этого, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также осудил аннексию Россией украинских территорий.

Тем временем война в Украине продолжается уже 220-й день. "Страна" следит за происходящим 1 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 219-го дня войны. Вчера президент РФ Владимир Путин произнес свою речь об аннексии украинских территорий и подписал соответствующие "договоры". После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подписывает заявку на вступление в НАТО - без ПДЧ и в ускоренном порядке. А на фронте вчера продолжались бои за Лиман. В ВСУ сообщили, что операция по окружению российской группировки на этом направлении находится на завершающем этапе.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.