Уходящий с поста посла Украины в Германии Андрей Мельник нецензурно ответил Илону Маску, предложившему мирный план по урегулированию конфликта в Украине.

"Отъ@бись – мой очень дипломатичный ответ тебе, Илон Маск", – написал он в Твиттере.

Ранее "страна" сообщала, что миллиардер выступил с мирным предложением, касающимся урегулирования военного конфликта в Украине. В частности, он предложил оставить Крым России.

На это ему кроме Мельника ответил Михаил Подоляк.

Также мы рассказывали, как Мельник с матом отреагировал на заявление немецкого политолога Йоханнеса Варвика по поводу преимущества России в войне с Украиной.

Война в Украине продолжается уже 222-й день. "Страна" следит за происходящим 3 октября в обновляемом материале.

Об итогах 221-го дня подробнее читайте по ссылке. ВСУ освободили Лиман в Донецкой области и теперь идут в Кременную. На юге ВСУ тоже активно наступают. В сети появилось видео украинского военного в селе Золотая Балка на севере Херсонской области.

В России тем временем Конституционный суд одобрил т.н. "договора о присоединении к России" "ДНР", "ЛНР" и оккупированных частей Херсонской и Запорожской области.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.