Основателем компании SpaceX, гендиректор Tesla Илон Маск продемонстрировал прототип человекоподобного робота Tesla Bot или Optimus, заявив, что сможет производить миллионы таких роботов. В качестве демонстрации возможностей робот станцевал перед присутствующими.

Об этом пишет Reuters.

Tesla также показала видео, на котором робот выполняет простые задачи, такие как полив растений, переноска ящиков и подъем металлической арматуры на производственной станции в Калифорнии. Маск, который ранее говорил о рисках искусственного интеллекта, сказал, что массовое развертывание роботов может преобразовать цивилизацию и создать "будущее изобилия, будущее без бедности".

Робот-гуманоид Tesla Optimus будет стоить менее 20 000 долларов. Маск также добавил, что планирует выпустить женскую версию Optimus.

Ранее мы писали, как первый в мире робот-художник по имени Ai-Da нарисовал портрет королевы Великобритании Елизаветы II. Картина под названием "Королева алгоритмов" была нарисована в честь платинового юбилея монаршей особы.

Также "Страна" сообщала, что группа ученых из Китая разработала роботизированную систему, которая заботится об эмбрионах, развивающихся внутри искусственной матки. Ожидается, что эта технология "вынашивания" детей сможет повысить уровень рождаемости в КНР, который сейчас самый низкий за последние полвека.