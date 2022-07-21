В Москве на шахматном турнире робот с искусственным интеллектом Chessrobot во время партии сломал семилетнему партнеру палец.

Как сообщают журналисты, специально созданный робот играл одновременно три партии с будущими гроссмейстерами российской столицы.

На одном из этапов турнира 7-летний Кристофер, входящий в топ-30 сильнейших шахматистов Москвы возрастом до 9 лет, поторопился сделать ход, когда робот не закончил свой ход. В итоге палец мальчика оказался прижат механическими штифтами робота.

Взрослые, которые находились рядом, попытались оперативно освободить мальчика, но перелома пальца избежать не удалось.

Правоохранительные органы начали проверку в связи с происшествием.

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