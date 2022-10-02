Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который состоялся в воскресенье, 2 октября.

Об этом Владимир Зеленский написал в Telegram.

"Пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Обсудили важность усиления оборонной поддержки Украины. Касаясь темы ядерного шантажа Россией, обсудили ситуацию на Запорожской АЭС, ее немедленной демилитаризации. Спасибо за решительное осуждение незаконных "референдумов" и попытки аннексии агрессором областей Украины. Ожидаем жесткую реакцию мира по поводу незаконных действий России, в частности путем усиления санкционного давления", - передал суть беседы Зеленский.

Напомним, Франция решительно осудила незаконную аннексию территорий Украины правительством России.

При этом президент Франции Эммануэль Макрон призвал не прекращать диалог с Россией.

Война в Украине продолжается уже 221-й день. "Страна" следит за происходящим 2 октября в обновляемом материале.

Результаты битвы за Лиман, Кадыров требует ядерного удара, Украина не входит в НАТО — в итогах 220-го дня.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.