Архангельское и Миролюбовка. Зеленский заявил об освобождении двух сёл на севере Херсонщины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил об освобождении сел Архангельское и Миролюбовка на севере Херсонской области.
Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении в воскресенье, 2 октября.
Президент сообщил, что украинские войска освободят все захваченные Россией территории, "где после появления украинского флага никто и не вспоминает о псевдореферендумах".
Напомним, сегодня украинские войска за день продвинулись на юг как минимум на 25 километров. Сообщалось о том, что ВСУ находятся на въезде в село Хрещеновка, которое находится в Херсонской области.
Ранее мы писали, что Владимир Зеленский официально подтвердил зачистку Лимана от российских войск.
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