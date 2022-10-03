Президент Украины Владимир Зеленский заявил об освобождении сел Архангельское и Миролюбовка на севере Херсонской области.

Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении в воскресенье, 2 октября.

Президент сообщил, что украинские войска освободят все захваченные Россией территории, "где после появления украинского флага никто и не вспоминает о псевдореферендумах".

Напомним, сегодня украинские войска за день продвинулись на юг как минимум на 25 километров. Сообщалось о том, что ВСУ находятся на въезде в село Хрещеновка, которое находится в Херсонской области.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский официально подтвердил зачистку Лимана от российских войск.

Война в Украине продолжается уже 221-й день. "Страна" следит за происходящим 2 октября в обновляемом материале.

Результаты битвы за Лиман, Кадыров требует ядерного удара, Украина не входит в НАТО — в итогах 220-го дня.

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