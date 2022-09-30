Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в соцсетях фото последствий обстрелов Запорожья, Николаева и Днепра.

Он также заявил, что "враг пытается отомстить за нашу несокрушимость и свои неудачи" и назвал силы противника "кровожадными ублюдками", которых ждет ответственность.

Напомним, число жертв удара по гуманитарной колонне в Запорожье возросло до 25 человек, раненых уже порядка 50.

Также мы писали о том, что после удара "Искандеров" по Днепру сгорело 52 городских автобуса.

Война в Украине продолжается уже 219-й день. "Страна" следит за происходящим 30 сентября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 218-го дня войны. Судя по официальным сводкам, продолжается война дронов. Атаки российской армии отражены в Донецкой и в Херсонской области.

Одна из главных тем сегодня - объявление в РФ аннексии захваченных украинских территорий после псевдореферендумов. Речь идет о Луганской, Херсонской, части Донецкой и Запорожской области. Ожидается, что Путин объявит об этом сегодня. Вчера он подписал соответствующий указ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала, что известно об иранских беспилотниках, которые стала массово применять Россия.