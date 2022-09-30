Ночью по Днепру армия РФ ударила "Искандерами". Подробности сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его данным, один человек погиб и пятеро ранены. Ракеты РФ уничтожили транспортное предприятие. Во время пожара, нанесенного ударом, сгорели 52 автобуса, еще 98 пострадали.

В городе повреждены несколько многоэтажек, гимназия, магазин и административные здания. Спасатели с ночи работают на местах прилетов и выясняют масштабы разрушений.

Мэр Днепра Борис Филатов написала, что из-за удара по АТП, который уничтожил более 100 автобусов, тем, кому ехать маршрутами 73, 87А, 101А, 106, 107, 146А и 146Б, могут столкнуться с задержками транспорта.

Вчера россияне ударили по Днепру ракетами. В результате мощного удара погибли дети.

Война в Украине продолжается уже 219-й день. "Страна" следит за происходящим 30 сентября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 218-го дня войны. Судя по официальным сводкам, продолжается война дронов. Атаки российской армии отражены в Донецкой и в Херсонской области.

Одна из главных тем сегодня - объявление в РФ аннексии захваченных украинских территорий после псевдореферендумов. Речь идет о Луганской, Херсонской, части Донецкой и Запорожской области. Ожидается, что Путин объявит об этом сегодня. Вчера он подписал соответствующий указ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала, что известно об иранских беспилотниках, которые стала массово применять Россия.