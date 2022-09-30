В Запорожье количество погибших после утреннего обстрела увеличилось до 25, а раненных - до 50 человек. Среди пострадавших есть дети.

Об этом сообщил Офис генпрокурора.

При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, обстрел произошел утром в пятницу, 30 сентября. Российская армия ударила гуманитарной колоне. Под обстрел попали люди, стоявшие в очереди на выезд в сторону неподконтрольной территории.

Также мы показывали фото с места удара по Запорожью.

Кроме того, сообщалось, что из-за удара по Запорожью выезд на оккупированные территории приостановили на неопределенный срок.

Война в Украине продолжается уже 219-й день. "Страна" следит за происходящим 30 сентября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 218-го дня войны. Судя по официальным сводкам, продолжается война дронов. Атаки российской армии отражены в Донецкой и в Херсонской области.

Одна из главных тем сегодня - объявление в РФ аннексии захваченных украинских территорий после псевдореферендумов. Речь идет о Луганской, Херсонской, части Донецкой и Запорожской области. Ожидается, что Путин объявит об этом сегодня. Вчера он подписал соответствующий указ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала, что известно об иранских беспилотниках, которые стала массово применять Россия.