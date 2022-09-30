После обстрела Запорожья, в результате которого погибли более двух десятков человек, выезд на неподконтрольные территории временно ограничен.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в своем телеграм-канале.

Из-за сегодняшнего удара по гуманитарной колонне выезд на временно оккупированную территорию с сегодняшнего дня приостановлен на неопределенный срок.

"Если вы потеряли связь со своими родственниками после обстрела пункта пропуска в Запорожье, или же необходимо узнать какую-либо другую информацию или получить помощь, обращайтесь в органы полиции по телефону: 050 452 91 95", - написал Гайдай.

Как писала "Страна", на окраине Запорожья россияне ударили ракетой по гуманитарной колонне. В результате обстрела более 20 человек погибли, около 30 ранены.

Тем временем война в Украине продолжается уже 219-й день. "Страна" следит за происходящим 30 сентября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 218-го дня войны. Судя по официальным сводкам, продолжается война дронов. Атаки российской армии отражены в Донецкой и в Херсонской области.

Одна из главных тем сегодня - объявление в РФ аннексии захваченных украинских территорий после псевдореферендумов. Речь идет о Луганской, Херсонской, части Донецкой и Запорожской области. Ожидается, что Путин объявит об этом сегодня. Вчера он подписал соответствующий указ.

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