На окраине Запорожья россияне ударили ракетой по гуманитарной колонне. Есть погибшие и раненые
В Запорожье под ракетный обстрел попали люди, стоявшие в очереди на выезд в сторону неподконтрольной территории. Есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил губернатор Александр Старух в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что речь о колонне, которая везла туда гуманитарную помощь.
Обстрел произошел сегодня утром. Местные паблики показывают фото и видео с места происшествия (Материалы 18+).
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