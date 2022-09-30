В Запорожье под ракетный обстрел попали люди, стоявшие в очереди на выезд в сторону неподконтрольной территории. Они находились в колонне, которая везла гуманитарную помощь. Есть погибшие и раненые.

Фото с места обстрела публикуют в сети.

На месте ударов на асфальте образовались воронки, разбиты легковые авто и микроавтобусы.

Напомним, на данный момент известно о 23 погибших и 28 раненых в результате удара.

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Одна из главных тем сегодня - объявление в РФ аннексии захваченных украинских территорий после псевдореферендумов. Речь идет о Луганской, Херсонской, части Донецкой и Запорожской области. Ожидается, что Путин объявит об этом сегодня. Вчера он подписал соответствующий указ.

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