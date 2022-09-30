Появились фото с места удара по Запорожью, после которого погибли 23 человека
В Запорожье под ракетный обстрел попали люди, стоявшие в очереди на выезд в сторону неподконтрольной территории. Они находились в колонне, которая везла гуманитарную помощь. Есть погибшие и раненые.
Фото с места обстрела публикуют в сети.
На месте ударов на асфальте образовались воронки, разбиты легковые авто и микроавтобусы.
Напомним, на данный момент известно о 23 погибших и 28 раненых в результате удара.
Война в Украине продолжается уже 219-й день. "Страна" следит за происходящим 30 сентября в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги 218-го дня войны. Судя по официальным сводкам, продолжается война дронов. Атаки российской армии отражены в Донецкой и в Херсонской области.
Одна из главных тем сегодня - объявление в РФ аннексии захваченных украинских территорий после псевдореферендумов. Речь идет о Луганской, Херсонской, части Донецкой и Запорожской области. Ожидается, что Путин объявит об этом сегодня. Вчера он подписал соответствующий указ.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала, что известно об иранских беспилотниках, которые стала массово применять Россия.