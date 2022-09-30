В результате российского обстрела гуманитарной колонны в Запорожье 23 мирных жителя погибли и еще 28 ранены.

Об этом сообщил губернатор Александр Старух в своем телеграм-канале.

Напомним, обстрел произошел утром в пятницу, 30 сентября. Российская армия ударила гуманитарной колоне. Под обстрел попали люди, стоявшие в очереди на выезд в сторону неподконтрольной территории.

Также мы показывали фото и видео разрушенной после обстрела девятиэтажки в Николаеве, где уже известно о 8 пострадавших.

Война в Украине продолжается уже 219-й день. "Страна" следит за происходящим 30 сентября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 218-го дня войны. Судя по официальным сводкам, продолжается война дронов. Атаки российской армии отражены в Донецкой и в Херсонской области.

Одна из главных тем сегодня - объявление в РФ аннексии захваченных украинских территорий после псевдореферендумов. Речь идет о Луганской, Херсонской, части Донецкой и Запорожской области. Ожидается, что Путин объявит об этом сегодня. Вчера он подписал соответствующий указ.

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