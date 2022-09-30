Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко и губернатор Николаевской области Александр Сенкевич опубликовали фото и видео из Николаева, где под обстрел попал жилой дом.

Соответствующие кадры появились в их телеграм-каналах.

В девятиэтажке вылетели окна. Судя по фото и видео, прилет пришелся на крышу дома.

Напомним, Виталий Ким рассказывал подробности обстрела. В 9-этажку попала одна ракета. Там серьезные повреждения. Под завалами находятся люди. Спасатели деблокировали женщину. Она жива. Известно о восьми раненых.

Война в Украине продолжается уже 219-й день. "Страна" следит за происходящим 30 сентября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 218-го дня войны. Судя по официальным сводкам, продолжается война дронов. Атаки российской армии отражены в Донецкой и в Херсонской области.

Одна из главных тем сегодня - объявление в РФ аннексии захваченных украинских территорий после псевдореферендумов. Речь идет о Луганской, Херсонской, части Донецкой и Запорожской области. Ожидается, что Путин объявит об этом сегодня. Вчера он подписал соответствующий указ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала, что известно об иранских беспилотниках, которые стала массово применять Россия.