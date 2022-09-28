Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко опубликовал оперативную ситуацию по области на утро 28 сентября, где за сутки погиби пять мирных жителей в двух городах.

Военные РФ ударили по Николаевке - обстреляли школу, где обустроено укрытие гражданских. К счастью, укрытие выдержало - никто из 12 находившихся там людей не пострадал.

Ночью противник время от времени стрелял по старой части Авдеевки, по Марьинке, Красногоровке, Георгиевке и Новомихайловке, а также по станции Майорск. По предварительной информации, без жертв.

Накануне вечером артобстрел получил Торецк - пострадавших нет, но повреждены 2 дома.

Как писала "Страна", 26 сентября в Донецкой области погибли три мирных жителя в Авдеевке и Бахмуте.

По данным Генштаба, ВСУ отразили атаки россиян в Донецкой области и нанесли 20 авиаударов по вражеским позициям.

Война в Украине продолжается уже 217-й день. "Страна" следит за происходящим 28 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 216-го дня войны. Военные РФ наступают в районе Бахмута, Авдеевки, Лимана.

На временно оккупированных территориях Украины вчера завершилось голосование на т.н. "референдумах" о присоединении к России. После этого Москва может заявить о практически единогласной поддержке "вступления в состав России" и в РФ начнется юридическое оформление этого процесса.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о битве за Лиман и Бахмут, откровениях Залужного о Герасимове и диверсии на "Северном потоке".