В минобороны РФ подтвердили удары по Харькову и Запорожской области. В случае с Харьковом заявляют об ударе по бронетанковому заводу, где якобы находились десятки танков.

Напомним, по данным ГосЧС, в Харькове после ударов горели электрический трансформатор и здание производственного предприятия.

В случае с Запорожской областью заявляют об ударе по военным тактической группы "Чайка" 56 бригады ВСУ. Напомним, по данным местных властей, по Гуляйполю ударили 3 ракеты С-300.

Там также заявляют, что украинское наступление на Красный Лиман якобы провалилось. Напомним, Институт изучения войны (США) сообщил, что украинские силы укрепляют позиции около Лимана в Донецкой области и продолжают приближаться к этому городу.

Тем временем война в Украине продолжается уже 217-й день. "Страна" следит за происходящим 28 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 216-го дня войны. Военные РФ наступают в районе Бахмута, Авдеевки, Лимана.

На временно оккупированных территориях Украины вчера завершилось голосование на т.н. "референдумах" о присоединении к России. После этого Москва может заявить о практически единогласной поддержке "вступления в состав России" и в РФ начнется юридическое оформление этого процесса.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о битве за Лиман и Бахмут, откровениях Залужного о Герасимове и диверсии на "Северном потоке".