По центру прифронтового Гуляйполя ударили три ракеты С-300
По центру прифронтового Гуляйполя в Запорожской области ударили три ракеты С-300.
Об этом сообщают в Запорожской ОГА.
"Знаковый город Пологовского района сегодня утром подвергся коварному обстрелу. Враг попал тремя ракетами С-300 в центр города. Разрушено здание, имевшее статус исторического памятника. Повреждена дорога", - написал глава Запорожской ОГА Александр Старух.
Информация я о пострадавших уточняется.
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