По центру прифронтового Гуляйполя в Запорожской области ударили три ракеты С-300.

Об этом сообщают в Запорожской ОГА.

"Знаковый город Пологовского района сегодня утром подвергся коварному обстрелу. Враг попал тремя ракетами С-300 в центр города. Разрушено здание, имевшее статус исторического памятника. Повреждена дорога", - написал глава Запорожской ОГА Александр Старух.

Информация я о пострадавших уточняется.

27 сентября военные РФ нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры в Запорожье, есть пострадавшие.

Также госсекретарь США заявил, что мир никогда не признает "ЛНР", "ДНР", Херсонскую и Запорожскую области частью России.

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