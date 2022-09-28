ГосЧС опубликовала фото последствий вчерашних прилетов по Холодногорскому району Харькова.

По данным ГосЧС, из-за обстрела загорелся электрический трансформатор и здание производственного предприятия.

На снимках пожарные борются с огнем. Видны поврежденные коммуникации.

Ранее у Зеленского рассказали, как освобожденная Харьковская область возвращается к жизни.

Как писала "Страна", сегодня по Никополю ударили трижды. Ночью вновь обстреляли Днепропетровскую область.

Накануне армия России обстреляла Одесскую область и Кривой Рог, все ракеты сбила украинская ПВО.

Война в Украине продолжается уже 217-й день. "Страна" следит за происходящим 28 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 216-го дня войны. Военные РФ наступают в районе Бахмута, Авдеевки, Лимана.

На временно оккупированных территориях Украины вчера завершилось голосование на т.н. "референдумах" о присоединении к России. После этого Москва может заявить о практически единогласной поддержке "вступления в состав России" и в РФ начнется юридическое оформление этого процесса.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о битве за Лиман и Бахмут, откровениях Залужного о Герасимове и диверсии на "Северном потоке".