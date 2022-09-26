Харьковский сурок-предсказатель Тимка смог пережить оккупацию.

Об этом сообщают специалисты Харьковского университета имени Каразина в интервью "Суспильному".

Вместе с еще 30 сурками он находился в селе Нестеровка Купянского района.

За животными остались ухаживать два специалиста, которые находились в Нестеровке весь период ее пребывания под контролем РФ.

"Все наши сурки живы и здоровы. Все хорошо. Ухаживали пристально. Они получали все необходимое", – рассказал заведующий лабораторией биологического факультета Владимир Грубник.

В оккупации с сурками были двое работников лаборатории. Животные все это время жили в клетках и не голодали, осенью прошлого года им закупили около тонны корма.

"У Тимки все хорошо, он уже готовится отдыхать", – рассказал Владимир.

По его словам, он надеется, что в феврале сурок сделает "предсказение" весны на биостанции, как и каждую зиму до российского вторжения.

Напомним, ранее в сети появилось видео с моста в Святогорске, который пострадал от обстрелов.

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