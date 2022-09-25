Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник показал снимки осеннего леса в зоне отчуждения и рассказал несколько интересных фактов о лесных массивах.

Фотографии появились в Facebook организации.

Интересные факты о лесной экосистеме:

Леса занимают около трети суши Земли, а это 38 миллионов квадратных километров.

Леса – сложная экосистема с многоуровневой жизнью. Тысячи видов растений, животных и сотни тысяч видов насекомых так или иначе влияют на существование друг друга.

Около 50% всех известных ученым видов наземных млекопитающих и пресмыкающихся живут именно в лесах.

Лесные массивы производят 20% кислорода планеты. Однако ее легкими нужно называть скорее водоросли. Именно они пополняют атмосферу Земли кислородом на 80 процентов.

82% всех вырубаемых в мире лесов восстанавливаются естественным путем или с участием человека.

Ранее мы писали, что в Чернобыльском заповеднике показали ночную жизнь обитателей зоны отчуждения.

Также "Страна" сообщала, что Чернобыльский заповедник показал фото редкой птицы, которая живет в Украине с апреля по сентябрь.