Чернобыльский заповедник показал фото осеннего леса в зоне отчуждения и рассказал о его сложной экосистеме
Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник показал снимки осеннего леса в зоне отчуждения и рассказал несколько интересных фактов о лесных массивах.
Фотографии появились в Facebook организации.
Интересные факты о лесной экосистеме:
- Леса занимают около трети суши Земли, а это 38 миллионов квадратных километров.
- Леса – сложная экосистема с многоуровневой жизнью. Тысячи видов растений, животных и сотни тысяч видов насекомых так или иначе влияют на существование друг друга.
- Около 50% всех известных ученым видов наземных млекопитающих и пресмыкающихся живут именно в лесах.
- Лесные массивы производят 20% кислорода планеты. Однако ее легкими нужно называть скорее водоросли. Именно они пополняют атмосферу Земли кислородом на 80 процентов.
- 82% всех вырубаемых в мире лесов восстанавливаются естественным путем или с участием человека.
Ранее мы писали, что в Чернобыльском заповеднике показали ночную жизнь обитателей зоны отчуждения.
Также "Страна" сообщала, что Чернобыльский заповедник показал фото редкой птицы, которая живет в Украине с апреля по сентябрь.
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