Пески-Радьковские Харьковской области освобождены от российских войск. Сейчас ВСУ "проводят зачистки и разминирование территории".

Об этом сообщает Боровская громада.

"Пески-Радьковские - второй по размеру населенный пункт громады, где до войны проживало около 2 тыс. человек, уже находится под контролем ВСУ. Но украинские военные пока еще обнаруживают там группы российских военных, проводят зачистки, разминирование" - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на территории Боровской громады ещё идут боевые действия.

Пески-Радьковские находятся на левом берегу Оскола, где ранее пытались закрепиться российские войска, выстроив новую линию обороны.

Напомним, ранее мы подробно рассказывали о том, что происходит на этом участке фронта.

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