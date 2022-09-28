На захваченных территориях Запорожской области планируют полностью вывести из оборота гривну
На захваченный территориях Запорожской области планируют полностью вывести из оборота гривну.
Об этом российским СМИ заявил член оккупационной "администрации" области Владимир Рогов.
Напомним, о планах в будущем отказаться от гривны на захваченных территориях Запорожской области заявляли еще 13 сентября.
С 5 сентября в подконтрольной РФ части Запорожской области применяется курс рубля к гривне 1,25:1.
Война в Украине продолжается уже 217-й день. "Страна" следит за происходящим 28 сентября в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 216-го дня войны. Военные РФ наступают в районе Бахмута, Авдеевки, Лимана.
На временно оккупированных территориях Украины вчера завершилось голосование на т.н. "референдумах" о присоединении к России. После этого Москва может заявить о практически единогласной поддержке "вступления в состав России" и в РФ начнется юридическое оформление этого процесса.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о битве за Лиман и Бахмут, откровениях Залужного о Герасимове и диверсии на "Северном потоке".