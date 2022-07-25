Назначенные россиянами оккупационные "власти" Херсонской области планируют вывести из оборота гривну. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на "замглавы администрации" региона Кирилла Стремоусова.

В частности, Стремоусов заявил, что в регионе будет ходить только российский рубль, а гривну выведут из оборота.

Напомним, ранее мы писали, что в Херсонской области вслед за "ДНР" и "ЛНР" заблокировали Google.

Также сообщалось, что в оккупированном Херсоне сообщили о планах разместить в регионе российские военные базы.

Война в Украине продолжается уже 152-й день. "Страна" следит за происходящим 25 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 151-го дня войны. На фронте установилось некое затишье - со вспышками штурмовых действий и обстрелов на уже давно тлеющих участках. Британская разведка считает, что российские наступательные действия по-прежнему сосредоточены на Бахмутском направлении, но наступление идет медленно. Институт изучения войны предполагает, что россияне продвигаются ближе к Северску. Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что Херсонскую область освободят к сентябрю. А в разведке Британии сообщили, что РФ заявила о расширении целей "спецоперации", готовя почву к "референдумам" на юге Украины.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.