Оккупационные "власти" Херсонской области планируют вывести из оборота гривну
Назначенные россиянами оккупационные "власти" Херсонской области планируют вывести из оборота гривну. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на "замглавы администрации" региона Кирилла Стремоусова.
В частности, Стремоусов заявил, что в регионе будет ходить только российский рубль, а гривну выведут из оборота.
Напомним, ранее мы писали, что в Херсонской области вслед за "ДНР" и "ЛНР" заблокировали Google.
Также сообщалось, что в оккупированном Херсоне сообщили о планах разместить в регионе российские военные базы.
Война в Украине продолжается уже 152-й день. "Страна" следит за происходящим 25 июля в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 151-го дня войны. На фронте установилось некое затишье - со вспышками штурмовых действий и обстрелов на уже давно тлеющих участках. Британская разведка считает, что российские наступательные действия по-прежнему сосредоточены на Бахмутском направлении, но наступление идет медленно. Институт изучения войны предполагает, что россияне продвигаются ближе к Северску. Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что Херсонскую область освободят к сентябрю. А в разведке Британии сообщили, что РФ заявила о расширении целей "спецоперации", готовя почву к "референдумам" на юге Украины.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.