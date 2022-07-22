В Херсонской области, которая находится под контролем оккупантов, разместят российские военные базы "после вхождения региона в состав РФ".

Об этом заявил ТАСС назначенный оккупантами "замглавы военно-гражданской администрации региона" Кирилл Стремоусов.

"Они будут здесь дислоцироваться. Они по-любому будут находиться, как в Севастополе, как в Крыму. Если мы станем субъектом РФ, то как и в других регионах будут военные части", - сказал он.

Напомним, ранее российские оппозиционер заявил, что Путин хочет объявить о присоединении к РФ оккупированных территорий Украины в свой день рождения.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 149-й день. "Страна" следит за происходящим 22 июля в обновляемом материале.

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