ВСУ продвинулись за день на 25 км. Появилась карта боев в Херсонской области
В Сети появилось новое фото с херсонского направления, где украинские войска продолжают свое наступление. На этот раз военнослужащие ВСУ запечатлены около въезда в село Хрещеновка.
Соответствующий снимок опубликовали Telegram-каналы.
Село Хрещеновка находится неподалеку от освобожденной сегодня, 2 октября, Золотой Балки.
Утверждается, что украинские войска за день продвинулись на юг как минимум на 25 километров, о чем свидетельствует карта линии фронта на севере Херсонской области.
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