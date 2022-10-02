В Сети появилось новое фото с херсонского направления, где украинские войска продолжают свое наступление. На этот раз военнослужащие ВСУ запечатлены около въезда в село Хрещеновка.

Соответствующий снимок опубликовали Telegram-каналы.

Село Хрещеновка находится неподалеку от освобожденной сегодня, 2 октября, Золотой Балки.

Утверждается, что украинские войска за день продвинулись на юг как минимум на 25 километров, о чем свидетельствует карта линии фронта на севере Херсонской области.

Ранее мы писали, что российские военкоры сообщили о взятии украинскими войсками села Дудчаны на берегу Днепра.

Война в Украине продолжается уже 221-й день. "Страна" следит за происходящим 2 октября в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.