Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ освободили Ямполь в Донецкой области.

"Хочу отметить бойцов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады и 54-й отдельной механизированной бригады за неизменную храбрость и героизм на Северском и Бахмутском направлениях.

А также наших военнослужащих 214-го отдельного стрелкового батальона теробороны за освобождение Ямполя", - сказал Зеленский во время вечернего обращения.

Напомним, что в Сети начали появляться видео с украинскими военными в Ямполе к юго-востоку от Лимана.

Известно, что вокруг Лимана идет активное наступление украинских войск. Российская группировка в городе под угрозой окружения. Ямполь был под контролем РФ с конца апреля.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, что происходит сейчас под Лиманом.

Война в Украине продолжается уже 219-й день. "Страна" следит за происходящим 30 сентября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 218-го дня войны. Судя по официальным сводкам, продолжается война дронов. Атаки российской армии отражены в Донецкой и в Херсонской области.

Одна из главных тем сегодня - объявление в РФ аннексии захваченных украинских территорий после псевдореферендумов. Речь идет о Луганской, Херсонской, части Донецкой и Запорожской области. Ожидается, что Путин объявит об этом сегодня. Вчера он подписал соответствующий указ.

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