Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Украина вернется в оккупированный Крым - это произойдет с оружием и довольно скоро.

Об этом он заявил в эфире национального телемарафона.

"Я там много раз был. Это моя такая вторая родина. Я вырос в Крыму. И мы туда вернемся достаточно скоро. Да, с оружием вернемся. Другого варианта не существует", – сказал Буданов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пообещал освободить аннексированный Россией Крым "любыми средствами".

Ранее мы писали, что бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что Украина может вернуть Крым в течение года и одержать военную победу над Россией.

Война в Украине продолжается уже 219-й день. "Страна" следит за происходящим 30 сентября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 218-го дня войны. Судя по официальным сводкам, продолжается война дронов. Атаки российской армии отражены в Донецкой и в Херсонской области.

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