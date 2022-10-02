Украинские войска вышли к населённому пункту Дудчаны в Херсонской области.

Об этом сообщают российские военкоры.

Дудчаны находятся прямо на правом берегу Днепра между Никополем (на севере) и Новой Каховкой (на юге) и довольно глубоко в тылу у российских войск.

Официального подтверждений этому пока нет.

Утром сообщалось, что ВСУ освободили село Золотая Балка на севере Херсонской области.

Ранее мы подробно рассказывали о ситуации на фронте в воскресенье, 2 октября.

Также "Страна" сообщала, что в ВСУ заявили о том, что под Херсоном россияне пытаются удержать занятые рубежи и не могут наступать.

Война в Украине продолжается уже 221-й день. "Страна" следит за происходящим 2 октября в обновляемом материале.

Результаты битвы за Лиман, Кадыров требует ядерного удара, Украина не входит в НАТО — в итогах 220-го дня.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.