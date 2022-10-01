В херсонских пабликах пишут об ударе по Таврийску (город в Каховском районе). По предварительной информации, снаряд прилетел на территорию химзавода, где располагались российские военные, и повредил склад боеприпасов.

Со ссылкой на местных жителей сообщается о громких звуках детонации боеприпасов. Над городом понимаются клубы дыма.

Кроме того, утром 1 октября взрывы прогремели в подконтрольной войскам РФ Новой Каховке. Российские СМИ утверждают, что сработала система ПВО.

Сообщается, что в городе был поврежден жилой дом.

Как писала "Страна", 27 сентября ВСУ уничтожили четыре склада с боеприпасами и баржу россиян в Херсонской области.

Также мы сообщали, что в ВСУ заявили, что под Херсоном россияне пытаются удержать занятые рубежи и не могут наступать.

Тем временем война в Украине продолжается уже 220-й день. "Страна" следит за происходящим 1 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 219-го дня войны. Вчера президент РФ Владимир Путин произнес свою речь об аннексии украинских территорий и подписал соответствующие "договоры". После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подписывает заявку на вступление в НАТО - без ПДЧ и в ускоренном порядке. А на фронте вчера продолжались бои за Лиман. В ВСУ сообщили, что операция по окружению российской группировки на этом направлении находится на завершающем этапе.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.