Госбюро расследований продолжает проводить стабилизационные мероприятия на освобожденных от оккупантов территориях Харьковской области. Кроме коллаборантов, работники Бюро продолжают обнаруживать арсеналы оружия и другие интересные находки.

Так, сотрудники ГБР нашли в городе Изюм Харьковской области склад оккупантов, где хранились боеприпасы и пропагандистские материалы для подготовки псевдореферендумов.

Об этом 30 сентября сообщила пресс-служба ведомства.

Склад обустроен на территории Изюмского лесхоза, где во время оккупации базировалась 1-я танковая дивизия российской армии.

"Всю макулатуру завезли с территории России. Среди прочего, оккупанты распространяли листовки на оккупированных территориях с помощью авиации. Также россияне во время побега оставили на складе немалый арсенал боеприпасов, в том числе боевые заряды для систем реактивного залпового огня", - отметили в пресс-службе.

Найденные боекомплекты переданы подразделениям ВСУ.

Как писала "Страна", в Изюме эксгумировали более четырех сотен тел из массового захоронения.

По данным Bloomberg, президент РФ Владимир Путин надеется захватить Одессу и Харьков благодаря мобилизации.

Тем временем война в Украине продолжается уже 219-й день. "Страна" следит за происходящим 30 сентября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 218-го дня войны. Судя по официальным сводкам, продолжается война дронов. Атаки российской армии отражены в Донецкой и в Херсонской области.

Одна из главных тем сегодня - объявление в РФ аннексии захваченных украинских территорий после псевдореферендумов. Речь идет о Луганской, Херсонской, части Донецкой и Запорожской области. Ожидается, что Путин объявит об этом сегодня. Вчера он подписал соответствующий указ.

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