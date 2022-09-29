В недавно освобождённом Изюме в Харьковской области местные власти объявили эвакуацию накануне зимы.

Об этом сообщил в Facebook член Изюмского городского совета Максим Стрельник.

Жителям Изюма, дома которых не готовы к отопительному сезону, в горсовете предлагают эвакуироваться в другие населенные пункты Харьковской, Полтавской или других областей.

Желающим уехать нужно направить заявление на имя городского головы Валерия Марченко, уточнил Стрельник.

Предполагается, что людей будут расселять в заведениях коммунальной собственности.

Напомним, 26 сентября в освобожденном от оккупации РФ Изюме заработала "Новая почта", а через неделю городские власти обещали возобновить электроснабжение, потом подключить воду.

Ранее мы писали, что министр здравоохранения Виктор Ляшко во время визита в Изюм 28 сентября анонсировал запуск мобильного госпиталя. Госпиталь будет иметь оборудование для оказания хирургической помощи. Туда передадут мониторы пациента, аппараты искусственной вентиляции легких и УЗИ.

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