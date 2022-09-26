В освобожденном от оккупации РФ Изюме через неделю могут возобновить электроснабжение, потом подключат воду.

Об этом сообщил заместитель мэра Владимир Мацокин.

"Света в городе – ждать не меньше недели; газ – оптимистичные прогнозы по частному сектору. В городе уже работает "Новая почта", пока мобильно. Будет электричество – будет вода, заработают банки, банкоматы", – написал он в Faccebook.

Также в Изюме ждут начала работы мобильных бригад Укрпочты, которые будут выдавать пенсии. В городе работают две аптеки. Лекарства по назначению врача выдают бесплатно в центральной городской больнице.

Война в Украине продолжается уже 215-й день. "Страна" следит за происходящим 26 сентября в своем обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 214-го дня войны. Россия третий день подряд активно использует беспилотники на юге Украины. По данным Генштаба только за вчера зафиксировали более 60 вылетов вражеских БПЛА, особенно в Херсонской и Николаевской областях. Удары с дронов были зафиксированы в центре Одессы. Эти дроны были закуплены в Иране или сделаны по его технологиям.

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