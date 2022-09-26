В Изюме заработала "Новая почта", а через неделю обещают подключить электричество
В освобожденном от оккупации РФ Изюме через неделю могут возобновить электроснабжение, потом подключат воду.
Об этом сообщил заместитель мэра Владимир Мацокин.
"Света в городе – ждать не меньше недели; газ – оптимистичные прогнозы по частному сектору. В городе уже работает "Новая почта", пока мобильно. Будет электричество – будет вода, заработают банки, банкоматы", – написал он в Faccebook.
Также в Изюме ждут начала работы мобильных бригад Укрпочты, которые будут выдавать пенсии. В городе работают две аптеки. Лекарства по назначению врача выдают бесплатно в центральной городской больнице.
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