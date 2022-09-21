В сети опубликованы фотографии с трассы Изюм – Славянск, в районе которой с апреля шли сильные бои.

Снимки обнародовали местные паблики.

Ранее "Страна" также опубликовала фото подбитой и брошенной российской военной техники в Изюме (Харьковская область), который освободила украинская армия.

Помимо этого, недавно компания Maxar Technologies опубликовала у себя в Twitter спутниковые снимки места массового захоронения под Изюмом.

Напомним, война в Украине продолжается уже 210-й день. "Страна" следит за происходящим 21 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 209-го дня войны. На захваченных территориях Украины назначенные Россией "власти" заявили о проведении "референдумов" о вхождении в состав РФ с 23 по 27 сентября. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что аннексия территорий "позволяет использовать все силы самозащиты", что многие поняли как угрозу применения ядерного оружия. Параллельно Госдума приняла законы, ужесточающие ответственность за срыв мобилизации. В Офисе президента ответили, что продолжат военную операцию по изгнанию россиян из Украины.

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Более подробно о том, может ли последовать за "референдумами" мобилизация в РФ или ядерный ультиматум, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".