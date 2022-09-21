Заммэра Изюма Владимир Мацокин в комментарии "Стране" рассказал, как город возвращается к мирной жизни после освобождения.

"С понедельника уже заработает семейная медицина. Все службы подключились, руководители на местах, организовывают работу. Но все это только в начальной стадии, потому что нужно понять, с чего начинать. Город разрушен. Если в начале называли цифры, что разрушено 80% города, а именно центральная часть и многоэтажки, то сейчас я думаю, что это 90%. Частный сектор держится, там меньше разрушений, но они тоже есть. Люди не живут в центре, так как там сейчас сплошная руина. Весь центр Изюма — это как Северная Салтовка в Харькове", — рассказал он

Также по его словам, в городе пока не возобновили подачу электроэнергии.

"У нас абсолютно нет проблем с питанием, нам помогают и города-побратимы, и международные партнёры. Уже ведем разговоры о строительных материалах. Но пока у нас достаточно плохая связь, интернет есть благодаря Starlink, света и газа нет. Нам обещают, что до холодов - свет, вода и газ в частном секторе будут. Большие проблемы с топливом. Его просто нет. Нужно просить или у военных или его нигде нет", — говорит заммэра Изюма.

Кроме этого, в местных магазинах очень высокие цены.

"Фактически в два раза дороже, чем в Харькове. Самая плохая плитка шоколада стоит 50 грн, колбаса от 300 гривен, твердый сыр — от 400 грн за килограмм", — сообщил Мацокин.

Однако, несмотря на все проблемы, по словам Мацокина, люди возвращаются обратно в город.

"Сейчас у нас находится приблизительно от 15 до 17 тысяч человек. Люди медленно, но возвращаются. Кто-то временно приезжает, чтобы посмотреть на состояние своего дома и решить, как жить дальше, а кто-то - возвращается на постоянной основе. Люди рассказывают много страшных историй, какое здесь было насилие над людьми во время оккупации. Соответствующие органы работают и фиксируют все случаи", — сказал Мацокин.

Ранее мы писали, что в освобожденном Изюме Харьковской области продолжается эксгумация тел убитых оккупантами людей. Работа продлится еще почти две недели.

Война в Украине продолжается уже 210-й день. "Страна" следит за происходящим 21 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 209-го дня войны. На захваченных территориях Украины назначенные Россией "власти" заявили о проведении "референдумов" о вхождении в состав РФ с 23 по 27 сентября. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что аннексия территорий "позволяет использовать все силы самозащиты", что многие поняли как угрозу применения ядерного оружия. Параллельно Госдума приняла законы, ужесточающие ответственность за срыв мобилизации. В Офисе президента ответили, что продолжат военную операцию по изгнанию россиян из Украины.

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