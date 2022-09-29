В освобожденном Изюме Харьковской области развернут работу мобильного госпиталя. Он будет оказывать медпомощь жителям, поскольку городская больница серьезно пострадала от обстрелов РФ.

Запуск госпиталя анонсировал министр здравоохранения Виктор Ляшко во время визита в город 28 сентября.

Госпиталь будет иметь оборудование для оказания хирургической помощи. Туда передадут мониторы пациента, аппараты искусственной вентиляции легких и УЗИ.

Медучреждения на освобожденной территории обеспечивают лекарствами. Главная проблема у них - отсутствие электроэнергии, поскольку некоторые препараты нуждаются в специальных условиях хранения.

Война в Украине продолжается уже 218-й день. "Страна" следит за происходящим 29 сентября в своем обновляемом онлайне.

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