Во вторник, 27 сентября, в Украину прибыли следователи Национальной жандармерии Франции. С завтрашнего дня они будут работать в Изюмском районе Харьковской области.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Франции в Twitter.

"Следователи Национальной жандармерии только что прибыли в Украину. Глава МИД Франции Катрин Колонна представила их генеральному прокурору Украины Андрею Костину. С завтрашнего дня они будут работать в Изюмском районе. Франция стоит рядом с Украиной в борьбе с безнаказанностью", - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня с визитом в Киев также приехала глава МИД Франции Катрин Колонна.

Как писала "Страна", ВСУ освободили Изюм 11 сентября 2022 года. Этот город также стал первым из деоккупированных на востоке, который посетил президент Владимир Зеленский.

По предварительным данным, за несколько месяцев оккупации здесь погибли более тысячи мирных жителей, около 90% инфраструктуры города разрушено или существенно повреждено.

Также в Изюме было обнаружено массовое захоронение, где украинские органы фиксируют последствия российских военных преступлений.

Тем временем война в Украине продолжается уже 216-й день. "Страна" следит за происходящим 27 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 215-го дня войны. Дроны-камикадзе ночью снова атаковали Одесскую область. Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего. На нем наметили планы противодействия "новым типам оружия, которые применяет враг". В РФ обсуждались ограничения на выезд мужчин на фоне огромных очередей на границе после объявления мобилизации. На Донбассе и оккупированных территориях Запорожской и Харьковской областей заявили, что "референдумы" о вхождении в состав России признаны состоявшимися.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, какие сценарии развития событий возможны после российских "референдумов" на захваченной территории Украины.