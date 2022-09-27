Глава МИД Франции Катрин Колонна во вторник, 27 сентября, приехала в Киев.

Об этом она сообщила в Twitter.

"Доброе утро, Украина, я рада вернуться в Киев. Франция рядом, чтобы поддержать Украину", - написала она в Twitter и опубликовала фото с Софийской площади в центре столицы.

Это второй визит главы МИД Франции Катрин Колонны в Украину с начала войны. 30 мая она посетила Бучу и передала Украине пожарные машины и машины скорой помощи.

Пока неизвестно, что будет обсуждаться в ходе текущего визита.

Напомним, что на днях МИД Франции заявлял, что Париж считает полезными предложения Украины по гарантиям безопасности и готов их обсуждать.

Война в Украине продолжается уже 216-й день. "Страна" следит за происходящим 27 сентября в обновляемом материале.

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