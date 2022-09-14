Франция считает полезными некоторые предложения Украины по гарантиям безопасности, проект которых опубликовал накануне Офис президента.

Об этом заявили в МИД Франции, пишут российские СМИ.

Сообщается, что Париж готов обсуждать гарантии безопасности со своими партнерами.

"Франция готова к обсуждению гарантий безопасности, которые мы могли бы предоставить Украине вместе с партнерами. Приверженность Франции Украине, выражающаяся в том числе в поставках вооружений и подготовке кадров в оборонной сфере, имеет долгосрочную перспективу", - заявили в МИД Франции.

Напомним, Зеленский назвал документ о гарантиях безопасности "первым шагом, который должен лечь в основу договора".

В России же проект гарантий безопасности Украины назвали "вовлечением стран НАТО в конфликт".

В отдельном материале мы проанализировали, что означает проект гарантий безопасности, предложенный Украиной.

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