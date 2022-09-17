В Париже на площади Пале-Рояль прошла демонстрация с требованиями отставки президента Эммануэля Макрона и выхода Франции из Евросоюза и НАТО.

Соответствующее видео появилось в Telegram-каналах.

Шествие организовало движение "Патриоты", ранее они уже проводили подобную акцию 3 сентября.

В демонстрации приняли участие несколько тысяч человек.

Ранее мы писали, что в столице Австрии Вене тысячи людей вышли на акцию протеста против повышения цен. Демонстранты, большинство из которых были одеты в жилеты с символикой Федерации профсоюзов Австрии, держали плакаты: "Цены ниже!", "Повысить пенсии на десять процентов", "Мы не хотим миллионов, мы хотим есть, греться, жить".

Также "Страна" сообщала, что противники поставок оружия, в том числе Украине, организовали многодневную акцию в немецком городе Касселе. Инициатор мероприятия, объединение "Разоружить Rheinmetall", выступает против экспорта вооружений немецкими производителями, в том числе Rheinmetall и Krauss-Maffei-Wegmann, в частности, в связи с войной в Украине.

Кроме того, мы рассказывали, что 3 сентября на Вацлавской площади в Праге прошел огромный митинг с требованием отставки правительства, снижения цен на газ и электричество.